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"الزراعة": نؤهل المزارعين في مركز دولي للتدريب على استعمال المبيدات

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محمود البدوي
06:21 م | الخميس 17 سبتمبر 2020
الدكتور محمد القرش .. المتحدث باسم وزارة الزراعة

الدكتور محمد القرش .. المتحدث باسم وزارة الزراعة

 قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن مراكز البحوث الزراعية تقدم العديد من الدورات التدريبية لخريجي مدارس الزراعة، موضحًا أن هناك مركز تدريب دولي في محافظ مطروح يقدم التدريبات للمزارعين في منطقة الساحل الغربي، ليكون له المعرفة والوعي بالأساليب الحديثة، بالإضافة إلى دورات تدريبية للطرق الجيدة في استعمال المبيدات والأسمدة للحفاظ على جودة الإنتاج.

وأضاف "القرش"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، الذي يُعرض على شاشة "extra news"، أن الوزارة تقدم برامج تدريبة لكل منطقة زراعية على حسب احتياجاتها، حيث إن مناطق الساحل الشمالي الغربي تتميز بزراعة التين والزيتون لتطويرها، بالإضافة إلى دورات تدريبية تقدم لمزارعي الدلتا على الزراعات المناسبة لهم من القمح والطماطم والزراعات الطبية والعطرية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الوزارة تستهدف توسع للأراضي الزراعية بعيد عن الدلتا وتتجه إلى مناطق جنوب سيناء وهناك مشروع جديد أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي لزراعة 1.5 مليون فدان، ونكثف الجهود في استصلاح الأراضي الزراعية من أجل الوصول إلى توسع أفقي"، موضحًا أن الوزارة أنشأت العديد من الخزانات بالإضافة إلى تطوير الترع.

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