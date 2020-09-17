"الزراعة": ذبح 7 ملايين و500 ألف دجاجة خلال شهر أغسطس

كشف تقرير للهيئة العامة للمجازر بهيئة الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عن ذبح 158.980 رأس ماشية خلال شهر أغسطس، فيما بلغ إجمالي المذبوحات من الدواجن 7 ملايين و582 ألفًا و803 طيور خالية من المسببات المرضية.

وقال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية إن اللحوم التي تُذبح في المجازر تشرف عليها الهيئة وتتم تحت إشراف بيطري كامل وغير مصابة بأي أمراض، مؤكداً أن الهيئة من خلال الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر تقوم بالتخطيط والمتابعة الحقلية ووضع أسس أعمال مكافحة الأمراض المشتركة وتحديد شروط ومواصفات المجازر وأساليب تطوير العمل والارتقاء بمستوى العاملين بالمجازر من خلال الدورات التدريبية المستمرة ومنح التصاريح لبعض المهن المكملة بالمجازر كالسلاخين وتصاريح منشآت تجهيز الأمعاء المعدة للتصدير.

وتابع أن الهيئة تقوم كذلك بإعداد برنامج مكثف للمرور الدورى على جميع مجازر الجمهورية للحيوانات والتعاون مع مديريات الطب البيطرى فى المحافظات لضمان سلامة اللحوم والدواجن المنتجة بهذه المجازر والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة والتى تخضع للإشراف البيطرى الكامل.

وأشار إلى أن الهيئة كذلك تقوم بدور رقابي على أماكن عرض وبيع اللحوم والمنتجات الحيوانية، سعيًا نحو توفير غذاء صحي وآمن، ومع ارتفاع معدل الاستهلاك للحوم والدواجن تقوم الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة ممثلة فى إدارة التفتيش على اللحوم من خلال حملات مشتركة مع الجهات المعنية من الصحة والتموين بالتفتيش على الأسواق والمطاعم والفنادق والمستشفيات والمدن الجامعية ومعسكرات الأمن المركزى، ومتابعة الأغذية والمنتجات ذات الأصل الحيوانى خاصة اللحوم والدواجن والأسماك للتأكد من مصادرها، وضبط اللحوم المذبوحة خارج المجازر المعتمدة والعمل على الحد من الذبح خارج المجازر، وذلك حفاظًا على الصحة العامة وسلامة الإنسان من تناول منتجات ذات أصل حيوانى قد تكون محملة بمسببات مرضية.

ضبط 139 ألف كجم لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي

وأسفرت الحملات التى قامت بها إدارات التفتيش بالهيئة والمحافظات خلال شهر أغسطس الماضي بعد إصدار التعليمات بتشديد الرقابة على أسواق ومحلات بيع اللحوم والدواجن من ضبط كمية من اللحوم المخالفة بلغت 139 ألفًا و791 كيلوجرامًا لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لحدوث تغيير فى خصائصها أو مجهولة المصدر لذبحها خارج المجازر المعتمدة، وبلغ إجمالى عدد المحاضر المحررة من قبل أطباء التفتيش على اللحوم (985) محضرًا.