عاجل.. عليا "الوفد" تقرر رسميا الانسحاب من القائمة الوطنية

قررت الهيئة العليا لحزب الوفد في اجتماعها اليوم برئاسة النائب فؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب، انسحاب الوفد من القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب وإلغاء التنسيق مع أي من الأحزاب المشاركة فيها على المقاعد الفردية.

كما قررت الهيئة العليا حل جميع اللجان النوعية بالحزب باعتبار أن قرار تشكيلها صادر بشكل فردي من رئيس الحزب دون الرجوع للهيئة العليا، فضلا عن سحب تفويضها من رئيس الحزب وإلغاء كل ما ترتب عليه.

وقررت الهيئة العليا لحزب الوفد أيضا إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات وأحزاب القائمة الوطنية بقرار الانسحاب منها، وتشكيل لجنة لتنفيذ هذه القرارات برئاسة فؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب وعضوية ياسر الهضيبي وعصام الصباحي ومحمد عبده وصفوت عبدالحميد.

وشهد حزب الوفد مؤخرا تضاربا كبيرا حول موقفه من المشاركة في القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب، إذ يؤكد رئيس الحزب الاستمرار في القائمة، وتنفي الهيئة العليا للحزب وتؤكد الانسحاب.