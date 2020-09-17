ووهان تستقبل أول رحلة جوية دولية منذ بدء جائحة كورونا

استقبلت مدينة ووهان الصينية، أمس، أول رحلة جوية دولية منذ شهر يناير المنصرم، بعد إغلاق مطار المدينة التي سجلت فيها أولى حالات الإصابات بفيروس كورونا في شهر ديسمبر الماضي.

وحطت طائرة تابع لشركة "T'way" الكورية الجنوبية بمطار المدينة الدولي وعلى متنها 60 راكبا، وفقا لما نقلته وسائل إعلام صينية، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وتوفي في ووهان نحو 3900 شخص بفيروس كورونا المستجد، أي ما يعادل 80 بالمئة من ضحايا الوباء الـ4634 الذين أحصتهم سلطات البلاد.

يذكر أن المدينة قد خضعت لإجراءات الغلق اعتبارا من 23 يناير، وأجرت السلطات فحوصات الكشف بعدها لـ11 مليون مقيم.