المحامون المحتجون يعلنون 4 مطالب بشأن بروتوكول القيمة المضافة

أعلن عيسى أبو عيسى، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، البيان الختامي الصادر من جموع المحامين المحتجين، اليوم، اعتراضاً على قانون ضريبة القيمة المضافة والبروتوكول الموقع من نقيب المحامين.

وأكد البيان أن وقفة اليوم، جاءت احتجاجاً ورفضاً على إلزام المحامين بسداد ضريبة القيمة المضافة، حيث أننا نحمل على عاتقنا هموم هذا الوطن باعتبارنا خط الدفاع الأول للمواطن والوطن، وما نقوم به يعتبر بمثابة رسالة وليست سلعة تجارية تباع وتشترى ومن ثم الرسالة لا تخضع لقانون ضريبة القيمة المضافة.

وأشار إلى أن "البروتوكول المرفوض جملة وتفصيلاً من جموع محامي مصر كان سيفاً مُسلطا عليهم ومهدِداً لآرائهم ورسالتهم ومُعطلاً وعائقاً لتطبيق العدالة، فبناء عليه تم التوافق على الآتى:

أولاً:- نهيب نحن جموع محامي مصر السيد النقيب العام بدعوة المجلس للانعقاد والاجتماع بالنقابات الفرعيه لمخاطبة رئيس الجمهورية بمذكرة شارحة بإعفائنا من قانون ضريبة القيمة المضافة.

ثانياً:- مطالبة النقيب العام بمقابلة السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا للتعجيل في نظر الطعن المنظور أمام هيئة المفوضين بالمحكمة وتحديد جلسة عاجلة لنظر الطعن.

ثالثاً:- إلغاء البروتوكول الأخير والرجوع إلى البروتوكول السابق لحين الفصل في الطعن المقدم للمحكمة الدستورية.

رابعاً:- يمهل جموع محامين مصر مجلس النقابه 48 ساعة لتنفيذ ماسلف بيانه.

وشدد عضو مجلس النقابة أنه في حالة عدم الاستجابة، فسوف يتم الدعوه لجمعية عمومية.