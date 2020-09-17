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تقرأ غدا: البدري يفض الاشتباك مع غريب على اللاعبين لصالح المنتخب الأول

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الوطن
06:45 م | الخميس 17 سبتمبر 2020
عدد الوطن

عدد الوطن

تنشر "الوطن" في عددها الصادر غدًا الجمعة: البدري يفض الاشتباك مع غريب على اللاعبين لصالح المنتخب الأول.. واتحاد الكرة يرفض إلغاء معسكر أكتوبر.. الأهلي يضحي بأجاي لضم بانون.. والشحات جاهز ومحمود يعود للتدريبات.

كما تقرأ في عدد الغد أيضًا: ماراثون انتخابات النواب ينطلق وزحام أمام المحاكم للفوز بصدارة القوائم.. 29 محكمة ابتدائية والبعثات الدبلوماسية تبدأ تلقي طلبات الترشح.. والهجرة: معركة وعي ومشاركة سياسية.

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