تقرأ غدا: البدري يفض الاشتباك مع غريب على اللاعبين لصالح المنتخب الأول

تنشر "الوطن" في عددها الصادر غدًا الجمعة: البدري يفض الاشتباك مع غريب على اللاعبين لصالح المنتخب الأول.. واتحاد الكرة يرفض إلغاء معسكر أكتوبر.. الأهلي يضحي بأجاي لضم بانون.. والشحات جاهز ومحمود يعود للتدريبات.

كما تقرأ في عدد الغد أيضًا: ماراثون انتخابات النواب ينطلق وزحام أمام المحاكم للفوز بصدارة القوائم.. 29 محكمة ابتدائية والبعثات الدبلوماسية تبدأ تلقي طلبات الترشح.. والهجرة: معركة وعي ومشاركة سياسية.