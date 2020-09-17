عمرو خليل يستشهد بخبر "الوطن" في تكذيب شائعات الإخوان عن قناة السويس

اسشتهد الإعلامي عمرو خليل، بخبر جريدة "الوطن"، حول صرف فوائد شهادات استثمار قناة السويس عام 2014، ردا منه على شائعات جماعة الإخوان، والتي تحاول خلالهال أن يفقد الشعب الثقة في السلطة والمشروعات القومية التي تقوم بها.

وأضاف "خليل"، في تصريحات خلال تقديمه برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن جماعة الإخوان الإرهابية، شنت حملة كبيرة من أجل محاولة التشويش على مشروع قناة السويس، وشهاداته، واصفين المشروع بـ "الفنكوش"، وأن من استثمر في قناة السويس من خلال شهادات استثمار قد خسر أمواله.

ورد "خليل" مستشهدا بصحف أجنبية وصحيفة "الوطن"، بأن الرئيس السيسي أمر بصرف فوائد شهادات الاستثمار في قناة السويس، للتأكيد على شائعات وأكاذيب الإخوان، ومحاولاتهم الكثيرة في التشكيك في مشاريع مصر القومية.