وزير الصحة الفرنسي: كورونا ينتشر بشكل واسع وقد نشدد الإجراءات

حذر وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، اليوم الخميس، من إمكانية تشديد القيود الصحية المفروضة في مناطق جنوبي البلاد، وذلك وسط زيادة معدلات الإصابة بوباء "كوفيد 19" في البلاد.

وقال فيران في إحاطة صحفية اليوم الخميس:"وباء كوفيد-19 ينتشر بشكل واسع في فرنسا ومن الصعب معرفة متى سنضطر إلى التعايش مع الفيروس"، مضيفًا أن "عدد المصابين الذين يستلزم وضعهم بالعناية المركزة يرتفع بشكل مقلق"، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

كما حذر من خطورة أن تصل "قدرة استيعاب المستشفيات في بعض مناطق الجنوب إلى الحد الأقصى"، مشيرًا أن مدينة مرسيليا جنوبي البلاد هي الأعلى من حيث معدل انتشار الإصابة بالفيروس.

وتابع فيران "إذا لم يتحسن الوضع الصحي في بعض المناطق مثل مرسيليا وجزيرة الغوادلوب خلال فترة أسبوع سنضطر عندها إلى اتخاذ إجراءات صحية أكثر صرامة مثل إغلاق الحانات ومنع كافة أنواع التجمعات".