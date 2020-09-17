أحمد زاهر: سعيد بردود الفعل على فيلم "زنزانة 7"
كتب:
ياسمين محمود
10:53 م | الخميس 17 سبتمبر 2020
أبطال "زنزانة 7"
أعرب الفنان أحمد زاهر عن سعادته بردود الفعل حول فيلمه الجديد "زنزانة 7" الذي طرح في السينما أمس.
وعلق "زاهر" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلاً: "الحمد لله يوم جميل مع الجمهور العظيم حضرنا الفيلم والحمد لله والشكر لله ردود الفعل حلوة جدًا.. زنزانة 7 في كل السينمات في مصر والسعودية والإمارات".
وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فيه عدد من الوجوه الجديدة وهم: أيمن كشك، وأشرف عبدالعزيز، ومنى منير. فيلم "زنزانة 7" بطولة: نضال الشافعي، وأحمد زاهر، ومايا نصرى، وعبير صبري، وإيهاب فهمي، ومنة فضالي، ومدحت تيخة، وأحمد التهامى، ومن تأليف حسام موسى، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج إبرام نشأت.