قبل عرض "زنزانة 7".. أدوار صنعت نجومية أحمد زاهر

يعود الفنان أحمد زاهر للسينما مرة أخري بعد انقطاع دام 5 سنوات من خلال فيلم "زنزانة 7"، الذي من المقرر طرحه اليوم بدور العرض، وقد قدم "زاهر" خلال مشواره الفني عدد من الأفلام السينمائية التي تركت أثاراً بالغاً في مشواره الفني .

- ظهر خلال فيلم "البدلة" مع الفنان تامر حسني، كضيف شرف بشخصيته الحقيقة، حيث ظهر في مشهدين أمام الفنان تامر حسني، وأكرم حسني، ودار بينهم حوار كوميدي .

- تميز أحمد زاهر خلال ظهوره بفيلم "هروب اضطراري"، كضيف شرف بدور محمود أحمد زهران، الذي يجمع بينه وبين أفراد العصابة مواقف متفرقة، والعمل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد خالد موسي.

- فيلم "كلبي دليلي" قدم "زاهر" دور "آدم" مع المخرج إسماعيل فاروق، والذي يدور حول شخصية ضابط الشرطة مغاوري (سامح حسين)، الذي يعيش في صعيد مصر، ثم يُنقل فجأة إلى مارينا بالساحل الشمالي، وما عليه هناك إلا إثبات ذاته كضابط يحتذى به أمام الضباط وإشادة رئيسه بأدائه، إلى جانب ذلك يجد (مغاوري) نفسه واقعًا في حب فتاة تختلف عنه تمامًا في كل شيء.

- فيلم "برتيتا" قدم "زاهر" دور د\ رؤوف خلال أحداث الفيلم، وهو من تأليف وائل عبد الله، وإخراج شريف مندور، والعمل تدور أحداثه حول الفتاة "منى" التي تجسد دورها الفنانة "كندة علوش"، التي تعاني من مشكلة نفسية بسبب مشاكل انتحار والدتها وهي صغيرة، والتي تظل ترافقها لسنوات طويلة، وتتعرف على الشاب "أشرف" الذي يجسد دوره الفنان عمرو يوسف الذي يتمكن من التأثير على حياتها واستخدام الحب والرومانسية كعلاج لها.

- فيلم "كابتن هيما" ظهر بدور "حسام" الشخصي الذي يعرض شقيقة "إبراهيم أو كابتن هيما" إلي الأذي، فهو شخص كان حلمه أن يصبح لاعبًا محترفًا لكرة القدم ولكنه لم يستطع تحقيق ذلك ولظروف أسرته الصعبة ماديًا، يضطر للعمل سائقًا بإحدى مدارس اللغات وهناك يتعرف على مريم مدرسة الرسم التي يلاحقها سياسي ثري والتي تتعرض لمشاكل عديدة نتيجة ملاحقة ذلك السياسي لها، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج نصر محروس.

- ظهر "زاهر" بدور شخصي يتقدم لخطبة "حبية خطاب" خلال أحداث فيلم "عريس من جهة أمنية"، الذي يجسد بطولته كلا من الفنان عادل إمام، لبلة، شريف منير، وهو من تأليف يوسف معاطي، وإخراج علي إدريس.