الطقس اليوم الجمعة 18-9-2020 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الجمعة حارًا رطبًا على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في مصر

وأضافت الهيئة أن هناك توقع بارتفاع نسبة الرطوبة، ما يزيد الإحساس بحرارة الطقس، والرياح نشطة مع شبورة مائية صباحًا ويكون الطقس معتدلًا على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح نشطة، وشديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

ويكون الطقس ليلًا لطيفًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدلًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الطقس في الكويت

ووفقًا لإدارة الأرصاد الجوية التابعة للإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت، يكون طقس الجمعة، حار ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 38 كم/ساعة، نهارا، مائل للحرارة الى معتدل ورطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 24 كم/ساعة، ليلا.

الطقس في السعودية

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية، أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسيرو الباحة تمتد الى مرتفعات مكة المكرمة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على أجزاء من شرق ووسط المملكة، كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.