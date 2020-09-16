رانيا فريد شوقي تهنئ زاهر ونضال بـ"زنزانة 7": يارب يكسر الدنيا

حرصت الفنانة رانيا فريد شوقي، على تهنئة الفنانين أحمد زاهر ونضال الشافعي، بطلا فيلم "زنزانة 7"، والمُقرر طرحه في السينمات، اعتبارًا من اليوم الأربعاء.

وكتبت "رانيا" عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مبروك أخواتي وزمايلي ودفعتي.. الفنان الكبير أحمد زاهر والفنان الكبير نضال الشافعي.. ويارب الفيلم يكسر الدنيا".

ومن جانبه، وجه أحمد زاهر، التحية لـ"رانيا"، واصفًا إياها بـ"إنسانة من طراز فريد"، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك": "النجمة الجميلة وأختي وصديقتي وعشرة عمري ودفعتي رانيا فريد شوقي شكرًا على ذوقك واهتمامك ومباركتك الجميلة لأخواتك، أنتي فعلًا فنانة وإنسانة من طراز فريد مش موجود دلوقتي بحبك يا رونا".

وكانت الجهة المنتجة لفيلم "زنزانة 7" للمخرج إبرام نشأت، قررت طرحه بدور العرض السينمائي، اعتبارًا من اليوم 16 سبتمبر الجاري، على أن ينطلق عرضه غدًا بعدد من البلدان العربية.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك ‏فيه عدد من الوجوه ‏الجديدة: أيمن كشك، أشرف عبدالعزيز، ‏ومنى منير.

فيلم "زنزانة 7" بطولة: نضال الشافعي، أحمد زاهر، مايا نصري، عبير صبري، إيهاب فهمي، منة ‏فضالي، مدحت تيخة، وأحمد التهامي، تأليف حسام موسى، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج إبرام ‏نشأت.