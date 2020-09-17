صور.. تدريب 20 موظفا ضمن مبادرة "ديواني كفء" بكفر الشيخ

شهدت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الخميس، حفل ختام برنامج "ديواني كفء"، والذي صُمم خصيصًا ليتناسب مع احتياجات الموظفين الإداريين بديوان عام محافظة كفر الشيخ، عبر 21 يومًا تدريبيًا على مدار شهر كامل، بحضور اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، وتم توزيع شهادات اجتياز البرنامج على 20 متدرباً من أبناء المحافظة.

وأشاد محافظ كفر الشيخ، بجودة المحتوى الذي تقدمه الأكاديمية والذي يتم إعداده خصيصًا لكل برنامج تدريبي على حده، مؤكدًا أن الأكاديمية الوطنية للتدريب صرح تدريبي انتزع العراقة فى فترة وجيزة، معبراً عن اعتزازه بخريجي الأكاديمية.

وأضاف نور الدين، أنه تم تدريب 20 متدربًا من العاملين من ديوان محافظة كفر الشيخ ، مؤكداً أن الهدف من أعمال التدريب رفع كفاءة الجهاز الادارى للدولة فى فترة وجيزة، وهذا ما كلفنا به الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وعبر عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ وأحد خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب عن سعادته بالتعاون بين ديوان عام المحافظة والأكاديمية الوطنية للتدريب، وأن الأكاديمية تساهم بشكل كبير في إعداد وتأهيل الكوادر لجميع أجهزة الدولة، مشيراً إلى أن حلمه الذي يتمناه خوض الجهاز الإدارى بالمحافظة بالكامل، من خلال برنامج المسئول الحكومى المحترف، وتأهيل التنفيذيين للقيادة وغيرها من البرامج .