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محافظ كفر الشيخ يقدم واجب العزاء لأسرة نائب رئيس المدينة

كتب:

سمر عبد الرحمن
09:29 ص | الأحد 30 أغسطس 2020
محافظ كفر الشيخ يقدم واجب العزاء لأسرة نائب رئيس مدينة العاصمة 

محافظ كفر الشيخ يقدم واجب العزاء لأسرة نائب رئيس مدينة العاصمة 

أدى محافظ كفر الشيخ، رافقه عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، والمهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، واجب العزاء لأسرة المهندس سامي خليفة، نائب رئيس مدينة كفر الشيخ للنظافة والتجميل والتنسيق الحضاري، بمسقط رأسه بقرية الزهراء التابعة للوحدة المحلية لقرية برمبال بمركز ومدينة مطوبس.

وأعرب محافظ كفر الشيخ، عن خالص تعازيه لأسرة المتوفي داعياً الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان، مؤكداًَ أن الراحل من المسؤولين المتميزين في عملهم.

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