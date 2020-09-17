الكشف على 1450 مواطنا بالقافلة الطبية العلاجية بالتوفيقية في دمياط

وقعت مديرية الصحة بدمياط، الكشف الطبي بالمجان على 1450 مواطنا، خلال فعاليات القافلة الطبية العلاجية، التي تم تنفيذها يومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع بقرية التوفيقية، التابعة لمركز كفر سعد، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد "covid19"..

وأوضح الدكتور السيد عبدالجواد مدير المديرية، أن هذه القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكل التخصصات الطبية، ومعمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، مشيرا إلى أنه تم أيضاً تحويل 21 حالة لتلقي العلاج بالمستشفيات، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة، لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لـ11 حالة أخرى، فضلاً عن نشر التوعية بشأن ترشيد استهلاك المياه، التي تمت بمشاركة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط.