رئيس التحرير

محمود مسلم

ضبط شخصين اعتديا على مريضة نفسيا بالأقصر

كتب:

محمد عبد اللطيف الصغير
08:18 م | الخميس 17 سبتمبر 2020
جانب من الاعتداء

جانب من الاعتداء

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة انتشار فيديو أظهر تعديًا على سيدة مريضة نفسيًا بالأقصر، مشيرة إلى ضبط مرتكبي الواقعة.

ورصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تحت عنوان "الاعتداء على مريضة نفسيًا بميدان الملك عبدالله بدائرة قسم شرطة الأقصر".

وتبين للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر اشتباك أحد قائدي السيارات لفظيًا مع السيدة، بسبب خلاف على أولوية المرور، ما دعاه لملاحقتها والاعتداء عليها، وآخر "تم تحديده بمقطع الفيديو"، تصادف وجوده ومشاهدة المشادة إلا أنه اشترك بملاحقة المذكورة.

ونجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط قائد السيارة، المقيم بدائرة القسم، وكذلك الشخص السالف الإشارة إليه، الذي اشترك معه في المطاردة، وبمواجهه قائد السيارة اعترف بارتكاب الواقعة لتعدي السيدة عليه لفظيًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ المزيد:

وضع علامات استرشادية للأحوزة لعدد من النجوع والعزب بالطود جنوب الأقصر

السفير الأمريكي يتفقد منطقة ذراع أبو النجا الأثرية غرب الأقصر

صرف سلع تموينية بمبلغ 34.2 مليون جنيه في 15 يوما لمواطني الأقصر

الأقصر تكشف تفاصيل دعم "سيدة أرمنت المكبلة"