السفير الأمريكي يتفقد منطقة ذراع أبو النجا الأثرية غرب الأقصر

شهدت محافظة الأقصر، صباح اليوم الخميس، وصول السفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهين، وليزلي ريد المديرة الجديدة في المعونة الأمريكية، لتفقد عدد من المواقع الأثرية في البر الغربي، والتي تدعمها المعونة الأمريكية، حيث رافقهم خلال الجولة محمد عبدالقادر خيري نائب محافظ الأقصر.

‏ووصل السفير الأمريكي صباح اليوم لمطار الأقصر الدولي، وبدأ جولته بتفقد المواقع الأثرية بمقابر ذراع أبو النجا في البر الغربي بمدينة القرنة، ويستكمل جولته بزيارة منطقة وادي الملوك، ويختتم جولته مساء بزيارة معابد الكرنك، موضحا أن زيارة السفير جاءت في إطار متابعة عدد من المشروعات المعونة الأمريكية في مجال ترميم الآثار والحفاظ عليها بمحافظة الأقصر.

ومن المقرر أن يزور ‏السفير جوناثان كوهين الأقصر السبت المقبل أيضا، لمواصلة متابعة عددا من المشروعات بمجال ترميم الآثار بالتزامن مع عودة الفتح التدريجي بسبب جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19" والتي تسببت في توقف المشروعات الأثرية للترميم، كما أنه سيفتتح مشروع إنشاء توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بالحبيل، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك بحضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء محمد يحيى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الأقصر، حيث أن مشروع إنشاء توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بالحبيل، سيسهم في استيعاب التوسعات المستقبلية لمشروعات الصرف الصحي في القرى والنجوع والمناطق المحرومة في الأقصر والبياضية خلال العشرين عامًا القادمين.