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7 معلومات عن كشف الغاز الجديد لـ"إيني": احتياطي 4 تريليونات قدم

البئر الجديد يعد الكشف الثاني لإيني وشركائها بعد حقل "ظُهر"

كتب:

مارينا رؤوف
04:54 ص | الجمعة 18 سبتمبر 2020
إيني

إيني

أعلنت شركة "إيني" الإيطالية العاملة في مجال البحث والاستكشاف أمس، عن اكتشاف بئر غاز جديد يسمى "Nidoco NW-1" في منطقة النورس الكبرى بالبحر المتوسط، وهو يعد الكشف الثاني لإيني وشركائها في البحر المتوسط خلال الأشهر الماضية.

وترصد "الوطن"، في النقاط التالية أبرز المعلومات الخاصة بالكشف الجديد وتأثيره على احتياطي مصر من الغاز الطبيعي:

- يقع الكشف الجديد في منطقة أبو ماضي غرب مياه دلتا النيل.

- البئر Nidoco NW-1 يقع على عمق 16 مترًا في المياه.

- يبعد 5 كيلومترات من الساحل و4 شمال حقل النورس

- تقدر احتياطيات المنطقة عند إضافة إنتاج البئر بـ 4 تريليونات قدم غاز مكعب.

- "إيني" هي الشركة المكتشفة لأكبر كشف للغاز الطبيعي في مصر "ظُهر" في 2015.

- تعمل الشركة في أكثر من 85 بلداً وهي متواجدة بمصر منذ 1954.

- يتم إدارة المشروع من قبل شركة "بتروبل" و"إيني" والهيئة العامة للبترول.

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