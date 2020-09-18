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حظك اليوم الجمعة 18-9-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:21 ص | الجمعة 18 سبتمبر 2020
برج الجدي

برج الجدي

يمتلك مولود برج الجدي شخصية قوية، كما يتميز بالتزامه في المواعيد، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بالتأني وعدم المغامرة وعليك أن تنظر أين تضع قدميك ولا تتسرع في خياراتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق وينصحك الفلك بتجنب الأضواء وعليك بتوخي الحذر.

 

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة دنيا سمير غانم، ويوافق تاريخ ميلادها 1 يناير.

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