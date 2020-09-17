حظك اليوم الخميس 17-9-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج القوس لديه عاطفه متوقده ومن أكثر الأشخاص عاطفية ورقة، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر الجديد في وضع معاكس.. كن مستعدا اليوم للتعاطي بمرونة مع المستجدات.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

الشمس والقمر معاكسان.. فلا تبالغ فيما تنتظره من الآخرين وتحكّم في انفعالاتك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شيرين سيف النصر، ويوافق تاريخ ميلادها 27 نوفمبر.