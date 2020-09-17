"نفسنة وغل هيشردوا البنت".. مراد مكرم يتضامن مع أحمد حسن وزينب

تضامن الإعلامي مراد مكرم، مقدم برنامج "الأكيل" على قناة "cbc"، مع "اليوتيوبر" أحمد حسن وزوجته زينب بعد الحكم بحبسهما 4 أيام.

وكتب "مراد" عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك: "أحمد وزينب ما بيقدموش أي حاجة عليها القيمة، موافق مش ذوقي خالص، استظراف بيقلب علي سماجة، ده بالنسبالي أنا، إنما ليهم جمهور متابعهم وحابينهم وبينجحوهم، وبيساعدوهم يعملوا فلوس كتير".

وأضاف: "أفهم إن يجيلهم تحذير من استخدام بنتهم في فيديوهات مثلاً، أو تحذير من إنهم خوفوا بنتهم في فيديو، ماشي، إنما تحبسوهم علشان خايفين على البنت؟.. تشردوا البنت وبالاسم خايفين عليها؟ وتحبسوهم علشان عملوا prank في بنتهم؟ إنتو بجد؟ ده قانون إيه ده؟".

وتابع "مراد": "متغاظ إنهم بيعملوا فلوس من ولا حاجة.. نزل قانون مخصوص لليوتيوبرز وخد ضرايب، إنما النفسنة والكره والبغض ما يوصلوش إننا نحبس راجل ومراته ونشرد بنتهم عند قرايب ولا دار رعاية زي اليتيمة علشان عملوا في بنتهم مقلب، ده غل مالوش مثيل في التاريخ".

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على أحمد حسن وزينب في منطقة القاهرة الجديدة بناءً على قرار النيابة العامة بضبطهما وإحضارهما في الاتهامات الموجهة إليهما بشأن نشر فيديوهات لاستغلال طفلتهما، والاتجار بها لتحقيق مشاهدات عبر قناة أحمد حسن.