8 جنيهات.. تراجع أسعار الذهب في نهاية معاملات اليوم وعيار 24 يسجل 970

شهدت أسعار الذهب انخافضا جديدًا في نهاية معاملات اليوم الخميس بالبورصات العالمية، الأمر الذي انعكس على السوق المحلية حيث سجل عيار 24 سعر 970 جنيهًا، مقابل 978 جنيهًا في المعاملات الصباحية، بانخفاض 8 جنيهات.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، والتي سجلت انخفاضًا طفيفًا مقارنة بالتعاملات التي وردت صباح اليوم.

أسعار الذهب

انخفضت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الخميس بشكل طفيف، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين 968 و970 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 847 و849 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 726 و728 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و792 جنيهًا.