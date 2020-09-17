حبس عاطل بتهمة النصب على المواطنين بمدينة نصر

قررت النيابة العامة حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالنصب على المواطنين بمدينة نصر، وتبين من التحريات أن المتهم زعم معرفته بالمسؤولين وقدرته على إلحقاهم بوظائف بأحد المستشفيات.

وكشفت التحقيقات والتحريات أن المتهم أنشأ صفحة على "فيسبوك" لجذب الضحايا وقدرته على توفير فرص عمل مقابل مبالغ مالية، وأوضحت التحقيقات وتحريات ضباط مباحث القاهرة أن المتهم استولى على مبلغ 5 آلاف جنيه مقابل تعيين شاب في أحد المستشفيات.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث إدارة تأمين المستشفيات بمديرية أمن القاهرة، قيام (عاطل، مقيم بالجيزة، له معلومات جنائية)، بالنصب على المواطنين عقب التواصل معهم عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وإيهامهم بقدرته على توفير فرص عمل لهم بأحد المستشفيات الكائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول والاستيلاء منهم على مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، حال تواجده أمام المستشفى المشار إليها، وبحوزته (فيزا كارد باسم إحدى السيدات - بطاقة رقم قومى باسم أحد الأشخاص). وبمواجهته أقر بقيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بتعيينهم بالمستشفى، واعترف بارتكاب واقعتي استيلاء على مبالغ مالية من (شخصين).

وأضاف بإنفاقه المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية والتخلص من بطاقات الرقم القومي الخاصين بالمجني عليهما بإلقائها بالطريق العام، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.