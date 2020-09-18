وزيرة التضامن: سنوفر أدوية وسكنا لعازف فرقة "حسب الله" بعد دراسة حالته

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، إن حالة "عم حسن" والذي كان يعمل كـ"عازف" في فرقة "حسب الله" ويسعى للحصول على معاش تكافل وكرامة، هو أمر من الممكن تحقيقه، ويحتاج من الدولة مساعدة ودعما، وسيتم التأكد من حالته مع توفير أدوية وتموين له.

وأضافت "القباج"، خلال مداخلة لها عبر "سكاي بي" ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أنه من الممكن توفير سكن كريم لـ "عم حسن"، بسبب سوء مسكنه: "أي حد في ظروف عم حسن بنرحب أنه ينضم لينا ولو مجاش أحنا بنتواصل معاهم".

وفي سياق آخر، أضافت الوزيرة أن عدد الحضانات التي لم تفتح حتى الآن جاء بسبب قبول الحضانات لـ50% فقط من عدد الأطفال، وتم رفع النسبة لـ75%، وعن قريب ستصل نسب الإشغالات في الحضانات لـ100%: "بنحاول نسهل الأمور وصرف 3 شهور للمشرفات بالحضانات بقيمة 500 جنيه".

وأشارت الوزيرة أنه في حالة اكتشاف حالة مصابة بكورونا في الحضانات كانت في الماضي تقرر الوزارة إغلاق الحضانة لمدة أسبوع، ولكن حاليا لا يتم إغلاق الحضانة إلا بعد بحث الظروف المتواجدة بها والتأكد من عدم وجود عدوى أو إصابات.

وأوضحت أنه جرى صرف 3 أشهر لمشرفات وميسرات الحضانة بقيمة 500 جنيه شهريا لكل مشرفة، لافتة أن عدد المشرفات 124 ألف مشرفة على مستوى الجمهورية.