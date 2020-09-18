يوقف الأحكام والإزالات.. تعرف على "النموذج 3" للتصالح بمخالفات البناء

تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكثر من مرة عن "النموذج رقم 3"، وهو النموذج الذي يوقف أية أحكام أو إجراءات ضد المواطن في بعض مخالفات البناء لحين الفصل فيها.

"الوطن"، حصلت على صورة من "النموذج رقم 3"، وهو ما اتضح أنه "شهادة تفيد تقديم طلب التصالح عن أعمال مخالفة أو تغيير استخدام".

ويتصدر "النموذج"، عدد من البيانات، مثل المحافظة الواقع في إطارها المخالفة، والوحدة المحلية أو القرية التابعة لها، ورقم القيد بالسجل، والحي أو المركز أو المدينة، والتاريخ، مع توقيع الموظف المسئول.

ويضم "النموذج رقم 3" أيضاً بيانات طالب التصالح، من حيث الاسم والصفة، والرقم القومي، ورقم العقار، والشارع، والحي أو المنطقة والمدينة والمحافظة.

ويشتمل النموذج أيضاً على بيانات العقار المقدم عنه طلب التصالح، من حيث رقم العقار، والشارع، والمنطقة، والحي، والمركز أو المدينة أو القرية، والأعمال المطلوب التصالح عنها، وإجمالي المساحة المطلوب التصالح عليها.

ويحتوي النموذج أيضاً على بيانات طلب التصالح، والتي تملأ بمعرفة الموظف المسئول، وتضم رقم قيد الطلب، وتاريخ قيد الطلب، وشهادة الوحدة المحلية بقيام المذكور بتقديم طلب التصالح عن أعمال مخالفة أو تغيير استخدام عن العقار المبين في ذات التقرير مرفقاً به مستندات.

ويتضمن النموذج أيضاً تقدم المواطن بعدد من المستندات من عدمه، مثل صورة بطاقة رقم القومي، والمستندات التي تثبت علاقة مقدم الطلب بالعقار المطلوب التصالح عليه، واثبات تاريخ ارتكاب المخالفة، ونسختين من الرسومات المعمارية المنفذة على الطبيعة، ونسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء، وصور للترخيص، وتقرير السلامة الانشائية للمبنى، والإيصال الدال على سداد رسم فحص ودراسة الطلب، ورقم الإيصال وتاريخه والمبلغ المسدد.

ويضم النموذج رقم 3 أيضاً أنه جاري عرض الطلب على اللجنة المختصة لإبداء الرأي، وأن النموذج يعطى بناءً على المادة الثالثة من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك لوقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن أعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت في طلب التصالح.

ويوقع على النموذج مهندس، ومدير التنظيم، ومدير الإدارات الهندسية، على أن يُختم بخاتم الجهة الإدارية.