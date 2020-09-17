حملة لرفع الإشغالات وتطهير بالوعات صرف الأمطار بدمياط

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، حملة إشغالات بنطاق حي أول، وذلك لإعادة الانضباط للشارع، وتم تحرير المحاضر لكل المخالفات في ضوء القواعد والضوابط في هذا الشأن.

كما قامت الوحدة بأعمال تطهير وتنظيف بالوعات صرف مياه الأمطار، بمتابعة محمد الشبراوي نائب رئيس مجلس المدينة لقطاع شمال، حيث تضمنت الأعمال تنظيف وتطهير وملس بالوعات صرف مياه الأمطار بطريق رأس البر الجديد حي سادس وحي رابع قطاع شمال، وذلك في إطار الاستعدادات الاستباقية لموسم فصل الشتاء.