تعرف على إجراءات توصيل الكهرباء للمنشآت السكنية وغير السكنية

حدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، الإجراءات التي يجب اتباعها لتوصيل التيار الكهربائي للمنشآت السكنية وغير السكنية، وفقا للقواعد المنظمة لعملية توصيل التيار.

وتستعرض "الوطن"، خلال التقرير التالي إجراءات توصيل التيار الكهربائي للمنشآت، وفقا لما أعلنه جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

المستندات المطلوبة لتوصيل الكهرباء للمنشآت غير السكنية

يوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ضرورة استيفاء بعض المستندات أو صورة طبق الأصل منها ليتم تنفيذ توصيل التغذية الكهربائية للمنشآت غير السكنية على الجهدين المتوسط والمنخفض، وفقاً لدليل قواعد توصيل التغذية الكهربائية ، وفيما يلي المستندات المطلوبة:

ـ إيصال السداد لمركز معلومات شبكات المرافق.

ـ تصاريح حفر الطرق والشوارع لمد الكابلات وإعادة الشيء لأصله.

ـ تصريح هيئة السكة الحديد حال تعديه خطوط السكك الحديدية.

ـ موافقة وزارة الموارد المائية والري على تعديه المجاري المائية، وكذلك تصاريح آبار المياه الجوفية للأغراض الزراعية.

ـ إيصال سداد قيمة تكلفة توصيل التغذية الكهربائية

إجراءات توصيل التيار الكهربائي للمنشآت السكنية

ـ تقدم لشركة التوزيع المعنية بعد استكمال الطلب والمستندات.

ـ سداد مقابل المعاينة ( 50 جنيها عن كل وحدة سكنية، تجارية، أو إدارية بحد أقصى 500 جنيه عن المنشأة).

ـ تقوم الشركة بالمعاينة وإعداد المقايسة موضحا بها تكلفة التوصيل.

ـ تعد الشركة المطالبة الخاصة بقيمة تكلفة التوصيل وتوضح اسلوب السداد والتزامات كل طرف.

ـ في حالة طلب غرفة محولات او موزع يتم تسليم صاحب المنشأة نسخة من المواصفات الفنية المعتمدة.

ـ بعد سداد المقايسة يتم تنفيذ التوصيل طبقا للبرنامج الزمني المعتمد.

ونوه الجهاز لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع لدليل قواعد توصيل التغذية الكهربائية الرئيسية للمنشآت علي الجهدين المتوسط والمنخفض عبر الرابط التالي:

https://bit.ly/2RCVIzH