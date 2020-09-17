تجميل أكشاك الكهرباء برأس البر وتحويلها إلى لوحات فنية

تقوم الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، بالتعاون مع الوحدة المحلية برأس البر، والفنان رزق السيد، بأعمال تجميل لأكشاك الكهرباء بشارع بورسعيد بالمدينة، بداية من منطقة اللسان حتى مدخل المدينة.

ونجحت المبادرة في تحويل تلك الأكشاك التى كانت تضج بالملصقات العشوائية والإعلانات، إلى لوحات فنية من خلال رسومات تعبر عن أشياء مختلفة وتُعلى من الحس والذوق الفني الذى يتواكب مع مكانة رأس البر.

وتستمر تلك الأعمال تباعًا بالمنطقة، وكذلك في كافة أنحاء المدينة، وذلك للارتقاء بالمظهر الجمالي والحضاري لتلك المدينة السياحية.