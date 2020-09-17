بسبب إصلاحات الكهرباء.. غلق جزئي لشارع ابن سينا لمدة يومين

أعلنت محافظة الجيزة غلق جزئي لشارع ابن سينا وتقاطعه مع شارع الجيزة لمده يومين ابتداءً من صباح يوم الجمعة الموافق 18 سبتمبر الجاري، وحتى يوم السبت الموافق 19 سبتمبر، بسبب قيام شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بأعمال اصلاح كابل جهد متوسط طوارئ.

و تبدأ أعمال الإصلاح من الساعة 12 صباحا وحتى الساعة 5 صباحا فقط طوال فتره الأعمال.

ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي جنوب بالإشراف ومتابعة الأعمال وإزالة أي معوقات ورد الشيء لأصله عقب انتهاء الأعمال.

وتنوه محافظه الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية بمحيط الاعمال بالكامل لضمان امن وسلامه المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.