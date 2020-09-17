قائد حرس الحدود يكشف طرق مجابهة مسارب التهريب: لدينا مخابرات محترفة

قال اللواء أركان حرب أيمن شحاتة، قائد قوات حرس الحدود، إنه يتم العمل على كشف كافة مسارب التهريب، وتحديدها ودراسة إتجاهاتها وطبيعتها، فذكر أن حرس الحدود يمتلك عناصر مخابراتية محترفة على الأرض، ومُلمة بالمعلومات، ولديها خريطة بكل مسارب التهريب التي تم تحديد ضبطيات سابقة عليها واكتشافها.

وأضاف "شحاتة"، خلال حواره في برنامج "مصر تستطيع"، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، مع الإعلامي أحمد فايق، أن عناصر المخابرات التابعة لحرس الحدود قد تشير إلى مناطق بها مسارب تهريب خفية يتم عمل كمائن عليها لمجابهة ذلك، بالإضافة إلى أن إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع توافينا شهريا بمسارب جديد نزلت في الإتجاه الغربي من أجل عمل كمائن عليها.

وتابع : "المهرب ممكن يكون عدى من منطقة دون أن يتعرض له أحد، لكن نتبع خط سيره ودي حاجة مش متوقعة بالنسبة له، ولكن طبيعة عمل السكان قد تؤثر على عملية التأمين، ففيه جزء ممكن يخرج للاصطياد في البحر، أو يصطاد طيور بطريقة غير شرعية، وهنا يكون عامل مؤثر على خطة التأمين".

وأوضح قائد قوات حرس الحدود، أن حرس الحدود يتعاون مع وزارة الزراعة والبيئة والري والسياحة، ووزارة البترول، عن طريق تأمين الأنشطة الاستكشافية لكل الوزارات دي أثناء تواجدهم في المناطق الصحراوية أو البحرية.