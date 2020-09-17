قائد حرس الحدود: تهريب المخدرات سمة الاتجاه الغربي.. ونقف للمهربين بالمرصاد

قال اللواء أركان حرب أيمن شحاتة، قائد قوات حرس الحدود، إن كل اتجاه استراتيجي بحجم الضبطيات التي تم كشفها فيه أصبح له سمة مميزة، فالاتجاه الغربي الشكل السائد له تقريبًا تهريب المخدرات بأنواعها سواء حشيش أو حبوب مخدرة أو سلع غير خالصة الرسوم الجمركية أو سجائر أو موبيلات وأدوات تجميل واكسسوارات حريمي، وهجرة غير شرعية وأسلحة وذخائر.

وأضاف "شحاتة"، خلال حواره في برنامج "مصر تستطيع"، مع الإعلامي أحمد فايق، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، أنه في الاتجاه الجنوبي يتم فيه ضبط دخول سلع مختلفة عن السلع التي تدخل في الاتجاه الغربي، وهذه السلع غير خالصة الجمارك مثل أسماك أو سلاحف أو سجائر، بالإضافة إلى الهيروين والأسلحة والذخائر وكذلك هجرة غير شرعية من وإلى البلاد.

وأشار قائد قوات حرس الحدود، إلى أن قوات حرس الحدود كانت تواجه الخارجين من مصر والمتجهين إلى ليبيا، أصبحنا نواجه عناصر تتسلل إلى السودان، أو التنقيب عن الذهب الخام بطريقة غير شرعية، وفي اتجاه الشمال أصبح هناك تهريب من الساحل الأبيض المتوسط، "نلاقي سلع غير خالصة الرسوم الجمركية ومخدرات داخلة عن طريق البحر".

وتابع: "بنشاط عناصرنا ومجابهتنا وقفلنا للخط البري ومع كتر الضبطيات وتعرض المهربين للخسائر بدأوا يلجوأ في وقت ما التهريب عن طريق البحر، يحمل في مركب كبيرة وتبقى المركب في عرض البحر وتروح ليها مراكب صغيرة تاخد من عرض البحر وترجع للشاطئ، الا أننا كنا لهم بالمرصاد ودي من ضمن مسارات التهريب".