قائد حرس الحدود يُعدد العوامل المؤثرة على منظومة التأمين أمام القوات

قال اللواء أركان حرب أيمن شحاتة، قائد قوات حرس الحدود، إن هناك عوامل مؤثرة على منظومة التأمين وحماية الحدود المصرية، وعندما يتم وضع خطة التأمين على الحدود الدولية هناك عدة عوامل يجب دراستها جيدًا لأنه بناء عليها توضع الخطة، منها معرفة طبيعة الأرض هل هي صحراوية أم جبلية أم كثبان رملية.

وأضاف "شحاتة"، خلال حواره في برنامج "مصر تستطيع"، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، مع الإعلامي أحمد فايق، أنه يتم التأكد من اشتراك الحدود التي يتم تأمينها بجزء بري وجزء ساحلي، أم بري فقط أو ساحلي فقط، فالمناطق الجبلية قد تستخدم كمغارات لتخزين سلع أو أسلحة مهربة.

وأوضح قائد قوات حرس الحدود، أن المناطق الزراعية قد تستخدم للاختفاء والتخزين، كما أن الأحوال المناخية والجوية تؤثر على التأمين، فالإتجاه الغربي مقارب للإتجاه الجنوبي من حيث المناخ، فالسمة السائدة فيه أنه حار وبه عواصف وليس ممطر، والعواصف وشدتها قد تؤثر على حركة الاقمار على الأبراج وتؤدي إلى رؤية ليست واضحة.

وتابع: "هناك مناطق بها أمطار وسيول وعواصف و ثلوج مثل سانت كاترين، قد تستمر الأمطار فيها لمدة 3 أيام متواصلة، وهي تؤثر على عملية التأمين، كل دي ليها أساليب نجابهها فيها بالتوقيت المناسب".