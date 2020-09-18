اليوم الثاني.. الجامعات تستأنف استقبال طلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2020

تستأنف معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات، لليوم الثاني على التوالي، استقبال طلاب الثانوية العامة الراغبين في التسجيل لرغبات المرحلة الثالثة تنسيق 2020، بدءا من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا من مساء اليوم، وذلك وسط عدد من الإجراءات الاحترازية المشددة التي اتخذتها الجامعات لمواجهة كورونا المستجد كوفيد 19.

وقال السيد عطا، المشرف على قطاع التنسيق ورئيس قطاع للتعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة بالتنسيق مع الجامعات المختلفة اتخذت جميع الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على سلامة الطلاب وذويهم المترددين علي معامل التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغباتهم، والمتمثلة في منع دخول أي طالب لمكتب التنسيق دون ارتداء كمامة، وكذلك تخقيق التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى تخصيص استراحات للطلاب وذويهم و التسجيل باسبقية الحضور .

وأضاف "عطا" في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أن غرفة العمليات المركزية المكلفة بمتابعة أعمال التنسيق لم ترصد أي شكاوي بشأن تسجيل الرغبات حتى الآن، مشيرا إلي أنه يحق للطالب التسجيل و التعديل في الرغبات حتى موعد إغلاق المرحلة، مؤكدا أن الوزارة لاتعتد الا باخر تسجيل رغبات المرحلة قبل إغلاق الموقع، مناشدا الطلاب عدم إفشاء الرقم السري الخاص به، منعا لتلاعب منعدمى الضمائر برغباته في اختيار الكليات.وحذر رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الطلاب من الانسياق نحو مروجي الاكاديمات والمعاهد الوهمية، مطالبهم بمعرفة المؤسسات التعليمية المعتمدة من خلال القنوات الرسمية لوزارة التعليم العالي و المجلس الأعلي للجامعات عبر الإنترنت و منصات التواصل الاجتماعي.

اليوم الأول لتنسيق المرحلة الثالثة توافد 1553 على معامل التنسيق الالكتروني بجامعة عين شمس

وشهدت معامل التنسيق الالكتروني بجامعة عين شمس تواجد طلابى كثيف من طلاب المرحلة الثالثه لتنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعى 2020/2021 حيث توافد فى اليوم الأول ما يقرب من 1553 طالبا وطالبة، فاستقبلت معامل التنسيق الالكتروني بكلية الآداب794 طالبا وطالبة، بينما توافد ما يقرب من 377 طالبا وطالبة على معامل كلية الحاسبات والمعلومات و استقبلت كلية الهندسة 220 طالبا وطالبة من طلاب المرحلة الاولي للتنسيق تسجيل رغباتهم عبر معاملها فيما توافد 91 طالبا وطالبة على معامل كلية البنات، وفى كلية الزراعة استقبلت معامل التنسيق الالكتروني بها 71 طالب وطالبة.

وكانت جامعة عين شمس قد جهزت 13معمل حاسب آلي لتقديم خدمات التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامةموزعه على خمس مقرات بما يضمن توفير الخدمة للطلاب وذويهم على نطاق واسع وذلك تحت رعاية ا.د. محمود المتيني رئيس الجامعة وإشراف ا.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الأستاذ محمد الخطيب الأمين العام المساعد لشئون التعليم والطلاب ، الأستاذة ريهام مدير عام الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب.

حيث تم تخصيص مقرين بالحرم الجامعي الرئيسي بالعباسية (امتداد الخليفية المأمون) بكليتى الآداب والحاسبات والمعلومات، و مقر آخر بكلية الهندسة في بميدان عبده باشا بالعباسية ومقر بكلية البنات بمصر الجديدة بشارع الميرغني واخر بكلية الزراعة بشبرا الخيمة لاتاحة تسجيل الرغبات إلكترونيا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg

واتخذت مقرات التنسيق الالكتروني بالجامعة الإجراءات الإحترازية اللازمة لضمان حسن سير اعمال التنسيق كما تم تخصيص فرق من الإداريين المدربين على إجراء أعمال التنسيق الإلكتروني لتقديم المساعدة والارشادات اللازمة للطلاب وأسرهم بالإضافة إلى تخصيص أماكن للانتظار للطلاب وأولياء أمورهم.