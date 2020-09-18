ليلة زفاف "حمراء".. تفاصيل مصرع 5 من أسرة واحدة في "زفة عروسة"

"تحول لون فستان الزفاف الأبيض إلى الأحمر، وتحولت الضحكات والغناء إلى صراخات وبكاء، بعد مصرع أسرة كاملة مكونة من شقيقين وزوجاتيهما وابن أحدهما في حادث سيارة أثناء موكب زفاف العروسين.

ولقي كل من "محمد السيد، 35 عامًا، وشقيقه ياسر 31 عامًا، وزوجتيهما همت وأماني، إضافة لوفاة ابن الأول "سيف" 4 سنوات، مصرعهم بجانب إصابة ابنته "مكة" 3 سنوات، و4 آخرين.

الضحايا كانوا يشاركون فى موكب عرس ابنة عمهما على طريق الزقازيق - ههيا، التابع لمديرية أمن الشرقية، ثم اختلت عجلة القيادة من يد سائق سيارة ملاكي، فاصطدم بسيارتين أثناء سير موكب الزفاف وتصادف وجود الضحايا داخل سيارة ميكروباص.

يروي شهود العيان تفاصيل الحادث لضباط المباحث، قائلين إن الاحتفال بالعرس بدأ بتوجه العشرات من أسرة العروسين لاستقبال العروس وإحضارها إلى قاعة الفرح.

وأضاف الشهود فى أقوالهم، أن الجميع ومن بينهم الضحايا الخمس، صعدوا إلى سيارة بصحبة الأهل، وبدء الاحتفال بالعرس، وأثناء سير موكب الزفاف تعالت أصوات الغناء، ثم فوجئنا باختلال عجلة القيادة من يد سائق سيارة ملاكي كان من ضمن الموكب فاصطدم بسيارة الضحايا، ما أدى لانقلاب سيارة المجني عليهم، وتوقف الموكب العرس، وتلطخت بدلة العريس وفستان زفاف العروسة بالدماء بعدما نزلا من سيارتهما وحاولا إنقاذ أقاربهما من الضحايا والمصابين.

وتلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية إخطارًا، يفيد بوقوع حادث تصادم بين عدة سيارات أثناء زفة عروسين على طرق الزقازيق - ههيا، ما أسفر عن مصرع 5 من أسرة واحدة، وإصابة 4 آخرين.

نُقلت الجثث إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق.