أسماء ضحايا حادث تصادم "زفة العروسين" بالشرقية

حصلت "الوطن" على أسماء 5 ضحايا من أسرة واحدة، والذين لقوا مصرعهم في حادت تصادم على طريق ههيا - الزقازيق، أثناء زفة عروسين بمحافظة الشرقية.

وقال مصدر طبي لـ"الوطن"، أن المتوفيين هم كل من محمد السيد، 35 عامًا، وشقيقه " ياسر" 31 عامًا، وزوجتيهما "همت" و"أماني"، إضافة لوفاة ابن الأول "سيف" 4 سنوات، وإصابة ابنته "مكة" 3 سنوات.

وأشار المصدر إلى نقل جثتين إلى مستشفى ههيا، و3 آخرين إلى مستشفى الأحرار التلعيمي بالزقازيق.

وأضاف المصدر أن الحادث أسفر عن إصابة 3 آخرين، وهم طفل عمره 4 سنوات، وشابين أحدهما 29 عامًا، و33 عامًا، ونُقلوا إلى مستشفى ههيا والأحرار لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية إخطارًا، يفيد بوقوع حادث تصادم بين عدة سيارات أثناء زفة عروسين على طرق الزقازيق - ههيا، ما أسفر عن مصرع 5 من اسرة واحدة وإصابة 3 آخرين.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق.