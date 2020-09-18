طالب مصري بموسكو: المتآمرون روجوا شائعات وسأنقل الصورة الصحيحة للخارج

أكد عماد عبداللطيف، طالب مصري يدرس بكلية الهندسة البترولية، بجامعة موسكو بروسيا، أنه فوجئ بحجم الإنجازات الكبيرة التي تحققت في المناطق العشوائية في مصر خلال الأربع سنوات الماضية، التي كان خلالها خارج البلاد للدراسة.

واضاف، في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، على هامش الجولة التفقدية التي قامت بها وزيرتا التضامن والهجرة ـ مساء أمس، بمنطقة روضة السيدة تل العقارب سابقا، بالسيدة زينب بعد تطويرها، أن السفيرة نبيلة مكرم، قدمت للطلاب الدراسين بالخارج، خدمات لن ينسوها أبدا، وأهمها مبادرتها بتعريف طلاب مصر الدارسين بالخارج بمعالم بلدهم ، حتى ينقلوا الصورة الصحيحة لبلادهم للخارج .

وأشار إلى أنه كان لديه معلومات خاطئة عن مصر، من خلال ما يروجه عنها أعداء الوطن، والمتآمرون من شائعات وصورة غير حقيقية عن مصر خلال السنوات الأربع الماضية، لافتا الى انبهاره بتحويل صحراء مصر الى مدن رائعة كما حدث في مدينة الجلالة، التي نظمت لهم وزارة الهجرة زيارة اليها .

وكانت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرةوشئون المصريين بالخارج ، قد رافقت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن في جولة تفقدية مساء امس بمنطقة روضة السيدة ، بالسيدة زينب بعد تطويرها واعادة بنائها على الطراز الفاطمي .

واختتمت الوزيرتان الجولة، بزيارة حديقة الطفل، وحضور حفل ترفيهي وغنائي على مسرح الحديقة.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مشروع روضة السيدة أحد المشروعات التي يتم فيها الاستثمار في البشر، والتي تقوم فيها الوزارة بتنمية سكان المناطق الخطرة ليس فقط بتقديم أثاث المنزل، ولكن بتحقيق التنمية الاجتماعية والصحية والثقافية والاقتصادية.

وأشادت "القباج" بما تحقق في المشروع، مطالبة بضرورة تحقيق المزيد من التدخلات وتدعيمها ببرامج للتمويل الاقتصادي، وزيادة الفعاليات والأنشطة الخاصة ببرامج "2 كفاية" و"مودة"، إلى جانب برامج التمكين الاقتصادي والتمويل متناهي الصغر.

جدير بالذكر أنَّ مشروع روضة السيدة بمنطقة تل العقارب سابقًا بحي السيدة زينب أقيمت على مساحة 7.5 آلاف فدان، انطلاقًا من رؤية الوزارة وإيمانها بقيمة المسئولية المجتمعية ودعم محدودي الدخل، ورفع مستوى معيشتهم، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.