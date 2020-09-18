الصحة: نحتاج 15 ألف متطوع لتجربة لقاح كورونا ولم يتقدم سوى 500

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزير الصحة للبحوث والتنمية الصناعية وعضو لجنة مكافحة كورونا، إن مصر في المرحلة الثالثة من تجارب لقاحات فيروس كورونا، وتركز هذه المرحلة على تحديد فاعلية اللقاح، وهي المرحلة الأخيرة، ويتم حاليا تجربة نوعين من اللقاح الصيني لهما نفس المادة الفعالة.

وأضافت "عاصم"، خلال مداخلية هاتفية مع برنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم الاتفاق مع الجانب الصيني على تصنيع اللقاح في مصر، ولكن لن يتم ذلك قبل الوصول إلى بيانات دقيقة قد تحتاج إلى عام من أجل تصنيع اللقاح.

وأوضحت استمرار تلقي طالبات التطوع التي بدأت السبت الماضي لقياس فعالية اللقاح، لافتة إلى أنها تأمل في وصول عدد المتطوعين إلى 15 ألفا في مصر، مشيرة إلى أن عدد المتطوعين حتى الآن 500 شخص فقط، لافتة أنه من الشروط المطلوبة للمتطوع أن يكون الشخص أكبر من 18 عاما، ولا يمكن انضمام السيدات الحوامل أو في فترة الرضاعة.

ولفتت إلى ضرورة أن يكون الشخص بصحة عامة جيدة وسليما من الأمراض المزمنة التي لا يمكن السيطرة عليها مثل أمراض كلى أو كبد أو سرطان، ولكن يمكن تقدم مرضى السكر والضغط إذا كان تحت السيطرة.