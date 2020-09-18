بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 11 في حادثين بقنا

لقي شخص مصرعه، وأصيب 11 آخرين في حادثين متفرقين، خلال الساعات الأولى من اليوم، على طريقي "قنا – سفاجا"، و"قنا – الأقصر"، ودفعت هيئة إسعاف قنا، بسيارتها ونقلت الجثة والمصابين إلى المستشفيات.

وتلقى اللواء محمد أبو المجد مدير أمن قنا، إخطارا من مرفق إسعاف قنا بوفاة شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم سيارتين نقل ثقيل على طريق "قنا - الأقصر" بالقرب من كمين الكرنك، ونقلت الجثة والمصابين إلى مستشفى أبوتشت.

كما تلقى مساعد وزير الداخلية للأمن قنا، إخطار بحادث انقلاب سيارة ملاكي رقم "ط ع ر 6247" على طريق "قنا - سفاجا" الكيلو 67، أسفر عن إصابة 8 مواطنين، وهم: "محمد عبدالرحيم علي 35 عاما، وخالد عبدالجابر محمد 52 عاما، وعبدالرحمن خالد عبدالجابر 22 عاما، وأحمد خالد عبدالجابر، 12 عاما.

كما أصيب محمد خالد عبدالجابر 15 عاما، وآلاء خالد عبدالجابر 20 عاماً، وسيف خالد عبدالجابر 6 سنوات، وأميرة محفوظ وشاحي 40 عاما، ونُقل المصابون إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج، وتحرر محضران بالحادثين، وقررت النيابة دفن الجثة.