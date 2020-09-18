دعاية مرشحي النواب بأسوان تغزو "فيسبوك" قبل التقدم بالأوراق

بدأت الدعاية الانتخابية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من قبل أنصار المرشحين المحتملين لمجلس النواب بأسوان مبكراً، حتى قبل التقدم الرسمي بالأوراق.

صفحات دعم أنصار المرشحين شرعت في غزو مواقع التواصل، تزامنا مع تحركات المرشحين المحتملين لمجلس النواب بأسوان إلى مقار المضايف والدواووين لاستئذان الحكماء وكبار القبائل والعائلات لخوض المعركة الانتخابية، لأنهم يعلمون جيداً أن الكلمة الفصل في أي انتخابات تكون بيد "القبائل".

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب 2020، برئاسة المستشار إيهاب خلف الله رئيس محكمة أسوان، استقبلت أوراق الترشيح لانتخابات المجلس داخل إحدى قاعات محكمة أسوان الابتدائية بكورنيش النيل بمدينة أسوان، للراغبين في تقديم أوراق لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث استقبلت من بداية استلام أوراق الترشح لــ 38 مرشحًا محتملًا منهم 11 مرشحًا محتملًا بدائرة "أسوان ودراو ، و4 بكوم أمبو، و6 بنصر النوبة، و17 بإدفو".