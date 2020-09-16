قومسيون أسوان: 72 مرشحاً لـ"النواب" تقدموا للكشف الطبي

أكد الدكتور ماهر لوقا، مدير القومسيون الطبي بمديرية الصحة في أسوان، استقبال 72 من المرشحين المحتملين لخوض انتخابات مجلس النواب 2020، الذين تقدموا للكشف الطبي وعمل التحاليل حتى صباح اليوم الأربعاء.

وأوضح مدير قومسيون أسوان أنه يتوجب على كل مرشح الدخول إلى الموقع الذي أعلنت عنه وزارة الصحة، لحجز موعد الكشف الطبي، وأن يقوم بتوريد رسوم الكشف الطبي، ويذهب للمعمل الإقليمي لتحليل الدم، وفي حال سلبية التحاليل يعود إلى القومسيون مرة أخرى، لاستكمال باقي إجراءات الكشف الطبي، سواء باطنة أو نفسية، على أن يستلم شهادة معتمدة لتقديمها للَجنة المشرفة على الانتخابات بمحكمة أسوان.