86 مرشحا محتملا لـ"النواب" يتقدمون للكشف الطبي بأسوان

قال الدكتور ماهر لوقا، مدير القومسيون الطبي بمديرية الصحة بأسوان، إن القومسيون الطبي بأسوان استقبل 86 من المرشحين المحتملين لخوض انتخابات مجلس النواب 2020 والذين تقدموا للكشف الطبي وعمل التحاليل حتى صباح اليوم الخميس، حيث يقوم كل واحد منهم بتوريد رسوم الكشف الطبي ويذهب للمعمل الإقليمي لتحليل الدم وفي حال سلبية التحاليل يعود مرة أخرى للقومسيون ويستكمل باقي الكشف الطبي سواء باطنة أو نفسية ويستلم شهادة معتمدة لتقديمها للجنة المشرفة على الانتخابات بمحكمة أسوان.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب 2020 برئاسة المستشار إيهاب خلف الله رئيس محكمة أسوان، استقبلت اليوم أوراق الترشيح لانتخابات مجلس النواب داخل إحدى قاعات محكمة أسوان الابتدائية بكورنيش النيل بمدينة أسوان، وذلك للراغبين في تقديم أوراق لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما قامت اللجنة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للمرشحين داخل قاعة المحكمة ومراعاة التباعد الاجتماعي وتأكيد ارتداء الكمامة أثناء الدخول، ووضع ملصقات وعلامات توضيحية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، واستخدام المواد المطهرة بالإضافة إلى قيام "لجنة الانتخابات" بتوزيع زجاجات المياه المعدنية على المتقدمين للترشيح في ظل ارتفاع درجات الحرارة.