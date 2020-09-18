القوى العاملة تعين 225 شابا وتغلق 21 منشأة مخالفة القانون في دمياط

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط 225 شابا منهم 6 شباب من ذوي الاحتياجات الخاصة في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من مكاتب التشغيل، وبلغ المسجلين بها 673 شابا، كما جرى استخراج 544 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة المهنة.

وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك من منى الأطروشي مدير المديرية، أشارت فيه إلى أن المديرية خلال شهر أغسطس الماضي، في مجال السلامة والصحة المهنية، فتشت على 162 منشأة، وأعادت تفتيش 87 منشأة أخرى، ما أسفر عن تحرير 28 محضر سلامة وصحة مهنية، و21 مذكرة غلق إداري، فضلاً عن تلقى 31 شكوى، وجرى اتخاذ إجراء قانوني حيال 11 شكوى منهم، و3 شكوى منهم مستوفاة، و24 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وفي مجال التفتيش العمالي قامت المديرية بالتفتيش على 263 منشأة وإعادة التفتيش على 96 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 113 محضرا، وتم تلقي 12 شكوى عمالية جرى تسوية 3 منها وديا، وتحويل 4 منها للقضاء، و5 شكاوى ما زالت تحت البحث، كما عقدت ندوتان توعية للعمال وأصحاب العمل.

وأوضحت أنه جرى عمل حملات مشتركة بين مكاتب التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية على مستوى المحافظة على 312 منشأة؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي حددتها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".