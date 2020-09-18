إقبال ضعيف من المرشحين صباح اليوم الثاني لفتح باب الترشح لـ"النواب"

شهدت الدقائق الأولى لليوم الثاني لفتح باب الترشيح في انتخابات النواب، الموافق يوم الجمعة، إقبالا محدودا من المرشحين ووكلائهم، وحضورا قويا لقوات التأمين، في محكمة شمال الجيزة الابتدائية، وذلك بعد ما شهده اليوم الأول من زحام وتدافع ومشادات بين أنصار المرشحين الذين تزاحموا للحصول على الأرقام الاولى في كشوف المرشحين فضلا عن الرموز الانتخابية المميزة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، 29 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية، لاستقبال طلبات التقدم للترشح لانتخابات مجلس النواب بالنظام الفردي، بينما حددت 4 محاكم لتلقي طلبات الترشح بنظام القوائم.

وجهز المرشحون بنظام القوائم أو الفردي، المستندات المطلوبة تقديمها للجان متابعة سير الانتخابات وهي عبارة عن 17 مستندا، منها صورة بطاقة الرقم القومي، شهادة رسمية من المحكمة الابتدائية تفيد بأن المرشح مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، وصحيفة الحالة الجنائية، وشهادة تدل على أنه انتمائه سواء كان مستقلا أو منتميا إلى حزب، وبيان بالسيرة الذاتية للمرشح، ويصف خبرته العلمية والعملية.

كما يقدم المرشح إقرار ذمة مالية له ولزوجته وأولاده القصر، والشهادة الدراسية الحاصل عليها، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقًا للقانون، وإيصال إيداع مبلغ 3 آلاف جنيه، تودع في خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين لنظام الفردى، وإيصال إيداع بمبلغ 42 آلاف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها 42 مقعدًا، و100 ألف جنيه للقائمة المخصص لها 100 مقعدًا.

ويرفق المرشح ضمن أوراق ترشحه أسطوانة مدمجة تتضمن صورة ملونة واضحة لبطاقة الرقم القومي بوجهيها وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون، وتعد جميع الأوراق والمستندات المقدمة من المرشحين رسمية وفى حال ثبوت عدم صحتها يخضع المخالف إلى أحكام قانون العقوبات.