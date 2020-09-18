الصحة العالمية توصي بمصل الإنفلونزا مع حلول الشتاء.. هل يقي من كورونا؟

تحذيرات متتالية من موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد بحلول فصل الشتاء المقبل، كان آخرها، تحذير منظمة الصحة العالمية، من أن فيروس كورونا المستجد ينتشر بوتيرة مزعجة في بعض أجزاء نصف الكرة الشمالي، مع اقتراب حلول موسم إنفلونزا الشتاء خلال عدة شهور.

ماريا فان كيركوف أحد المسؤولين عن مواجهة كوفيد 19 في منظمة الصحة، قال خلال بث عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "بدأنا نرى اتجاهات مقلقة في بعض الدول"، نقلا عن وكالة رويترز.

ونصح مايك رايان أكبر خبير للطوارئ في المنظمة مَن هم معرضون بشدة للإصابة بمرض كوفيد 19 بالحصول على تطعيم ضد الإنفلونزا.

ما أهمية التطعيمات الموسمية للوقاية من الإنفلونزا؟

وفسر الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، تصريحات الصحة العالمية، بأنه من المعروف في فصول الشتاء بداية من أكتوبر، يتم توفير مصل الإنفلونزا لكونه موسم انتشارها بخاصة إنفلونزا الخنازير المعروفة بـ"H1N1"، وهي ذات أعراض مشابهة لفيروس كورونا،"لو الناس خدت مصل إنفلونزا الخنازير واتحصنت منها وظهرت أعداد كبيرة بالأعراض نفسها هنقدر نشخص كويس ونحدد إنها كورونا طالما تم التحصين من H1N1، حسب وصفه.

وتابع الحداد في حديثه لـ"الوطن"، بأن الأفضل تلقي التطعيم الخاص بالإنفلونزا الموسمية بأعداد كبيرة، كإجراء احترازي مهم، لإنه إذا تحصن الجميع من هذا النوع الموسمي ذات الأعراض المشابهة، سيسهل المهمة على الفرق الطبية، اكتشاف الإصابة بكورونا، في حال حدوث موجة ثانية منها.

عنان: لا توجد علاقة بين التطعيمات الموسمية والوقاية من كورونا

الدكتور إسلام عنان الرئيس التنفيذي لأكسيت لأبحاث الشرق الأوسط وأفريقيا، وأستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أكد أنه لا يوجد علاقة بين التطعيمات الخاصة بالأنفلونزا الموسمية والوقاية من فيروس كورونا.

وتابع عنان، في تصريح لـ"الوطن"، بأن المغزى من ذلك هو دعوة الناس للتحصن من الإنفلونزا الموسمية في موسم الشتاء، خاصة في ظل استمرار وجود كورونا، باعتبار أن كليهما ذات أعراض مشابهة، ويسببان مشكلات في الجهاز التنفسي، من أجل التشخيص الدقيق للأشخاص حتى لا يكون هناك خلط بين الإنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا.