جوازات سفر المناعة ضد كورونا من التجربة الصينية لرفض الصحة العالمية

في الوقت الذي تحاول به الدول استعادة نمط الحياة العادية بعد انخفاض الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، قال مسؤول بمنظمة الصحة العالمية، إن الهيئة الدولية لا توصي الدول بإصدار ما يُسمّى بـ "جوازات سفر المناعة ضد فيروس كورونا"، لأن العلماء غير متأكدين ما إذا كانت الأجسام المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تقلل من خطر الإصابة مرة أخرى، أم لا.

وأوضح نائب مدير منظمة الصحة للبلدان الأمريكية التابعة لمنظمة الصحة العالمية، يارباس باربوسا، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية، أنه تم التخلي عن فكرة "جواز سفر المناعة ضد كورونا"، لأن الخبراء لا يعلمون حتى الآن إلى متى تستمر هذه المناعة ضد المرض.

وأكد المسؤول بالمنظمة الدولية، أنه إذا حصل أي شخص على جواز السفر المذكور فإن ذلك لا يعني عدم إمكان إصابته مرة أخرى، لأن المناعة قد تستمر لشهرين فقط، ولهذا السبب لا نوصي بذلك.

ما هي جوازت سفر المناعة؟

ظهرت فكرة جوازات السفر في خضم الجائحة العالمية، وتحديدا بإبريل الماضي، كوسيلة لاستعادة الحياة وإنعاش السياحة والاقتصاد، فولد اقتراح حول حمل الركاب لجوازات سفر المناعة، والتي تدل على ما إذ كان حاملها محصنا ضد فيروس كورونا.

وطبقت الصين تلك الفكرة، إذ يحمل جميع المواطنين رمز الاستجابة الذي يتغير لونه اعتمادا على حالتهم الصحية، وعليهم إظهاره من أجل الوصول إلى المطاعم ومراكز التسوق، بحسب "سي إن إن".

واعتمدت تلك الجوازات على فكرة أنه لا يمكن إعادة إصابة الأشخاص الذين تعافوا من "كوفيد-19"، ولكن حتى الآن، لا يوجد دليل على أن لديهم أجساما مضادة تحميهم من الإصابة مرة أخرى، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، كما ليس من الواضح إلى متى ستستمر المناعة، إذ لا يوجد حتى الآن اختبار واسع النطاق للأجسام المضادة، والذي سيكون ضروريا لنجاح هذا الاقترا، وأيضا، يمكن استخدام جوازات المناعة للتعريف إذا كان الشخص قد تم تلقيحه ضد فيروس كورونا.

وسبق أن قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إن خضوع المتعافي إلى اختبار أجسام مضادة واحد غير كاف، وأنه ينبغي أن يخضع لاختبارين على الأقل، بالإضافة إلى أن فيروس كورونا المستجد يختلف عن أي فيروس آخر، وذلك بسبب قدرته المستمرة على التحول.

طب وقائي: جوازات سفر المناعة غير مجدية لهذه الأسباب

أكدت أيضا الدكتورة أماني مختار، أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي بجامعة عين شمس، أن اختبار أجسام مضادة واحد غير كاف، لذلك فإن تلك الجوازات تعتبر أمرا غير مجديا، لاسيما في خضم استمرار الجائحة ووجود مخاوف من موجة ثانية لها.

وأضافت مختار، لـ"الوطن"، أنه توجد عدة تطعيمات لتحديد المناعة ولكنها لا تكون لمدة طويلة، بينما مازال لم يتم تحديد اللقاح لمواجهة "كوفيد 19" وحاجة كل مريض من تناول جرعة واحدة أو اثنين، بجانب المخاوف من عودة المرض مرة أخرى للمتعافين لاحقا.

وأشارت إلى أن فيروس كورونا المستجد مازال غير معروفا كليا، ويطور نفسه وسلالاته بإستمرار، لذلك لم يتم حسم اللقاح المخصص له، حتى يتم إصدار شهادة مناعة منه، موضحة أن التطعيمات للأمراض المختلفة تختلف بين كل دولة وأخرى لتعدد سلالات الفيروسات بكل منها من حيث الصفات والأعراض.