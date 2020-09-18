11 مرشحا إجمالي المتقدمين لانتخابات النواب بشمال سيناء

بلغ عدد الذين أجروا الكشف الطبي للترشح في انتخابات مجلس النواب حتى مساء أمس بشمال سيناء، 30 شخصا على مستوى الدائرتين.

وبلغ عدد المتقدمين في اليوم الأول 11 مرشحا من الدائرتين، الدائرة الأولى وتضم العريش والشيخ زويد ورفح، والدائرة الثانية وتضم "بئر العبد ورمانة والحسنة ونخل".

وبحسب مصادر من العائلات، فأن أبرز المتقدمين عبد العزيز مطر، مرشح مستقل عن حزب مستقبل وطن، ومحمد مدحت رفاعي، الشهير بوائل رفاعي، مرشح مستقل، والمهندس فايق الخليلي، مرشح مستقل عن حزب حماة الوطن.

وكان جرى تحديد مرشحي حزب مستقبل وطن، على المقعدين بمحافظة شمال سيناء، وهما عبد العزيز مطر، مرشح مستقل الدائرة الأولى، ومصر الله الأقرع، مرشح مستقل عن الدائرة الثانية.

فيما لم يظهر لحتى اللحظات موقف أعضاء البرلمان الحاليين من الترشح، وهم سلامة الرقيعي وجازي سعد وإبراهيم أبوشعيرة، ورمضان سرحان.

وكانت حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، 7 مقاعد لمحافظة شمال سيناء، منها 5 مقاعد على القائمة و2 مقعد فردي.

ومن ناحية أخرى عقد أعضاء حزب التجمع بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، اجتماعا موسعا ضم أعضاء الحزب وممثلين عن عائلات العريش، استعدادا لخوض الحزب الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال محمد حجاج الأمين العام لحزب التجمع، إنه جرى تكليف إبراهيم الكاشف لخوض الانتخابات البرلمانية، ليكون هذا هو الحراك السياسي الأول للحزب في الانتخابات البرلمانية منذ قرابة 10 سنوات، لم يشارك فيها الحزب في انتخابات.