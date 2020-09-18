هدوء نسبي في اليوم الثاني لتلقي طلبات ترشيح النواب بكفر الشيخ  

فتحت لجنة تلقي طلبات الترشح لمجلس النواب 2020 بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية، أبوابها لليوم الثاني على التوالي لتلقي طلبات المرشحين.

وشهدت المحكمة في الساعة الأولى من صباح اليوم هدوءًا نسبياً، وارتدى المرشحون المحتملين الكمامات، وذلك اتباعاً للإجراءات الاحترازية التي حددتها اللجنة، حيث أكدت عدم السماح بالدخول دون ارتداء "الكمامات".

وقال المستشار أسامة شعت، رئيس محكمة كفر الشيخ، إنه جرى تسليم أدوات التعقيم والكمامات والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل وخارج المحكمة، مشددا على ارتداء الكمامات، حفاظًا على الصحة العامة.