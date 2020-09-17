3 أفلام سينمائية جمعت عبلة كامل بـ يوسف شاهين

عبلة كامل.. واحدة من كبار الفنانات في مصر والوطن العربي، قدمت خلال مشوارها عددًا كبيرًا من الأعمال الفنية، وتميزت منذ ظهورها بموهبتها الصادقة والحقيقية، التي جعلت الجمهور يكن لها مكانة كبيرة داخل قلبه.

كانت بداية عبلة كامل الفنية بالمسرح الجامعي، حيث قدمت من خلاله عروضا مسرحية، لتنتقل بعد ذلك إلى مسرح الطليعة وتقدم عدد من المسرحيات، وفي إحدى العروض شاهدها المخرج يوسف شاهين واكتشفها سينمائيا، وخلال مشوارها الفني تعاونت مع يوسف شاهين في 3 أفلام سينمائية.

الوداع يا بونابرت - 1985

"الوداع يا بونابرت" أول الأفلام السينمائية التي قدمتها عبلة كامل، بعد أن اكتشفها المخرج العالمي يوسف شاهين، وقدمت خلال أحداث الفيلم دور "زوجة بكر" الذي جسد شخصيته الفنان أحمد عبدالعزيز.

وسرد الفيلم تفاصيل الحملة الفرنسية على مصر بقيادة نابليون في الإسكندرية عام 1798، حتى يلجأ خباز يدعى سليم وزوجته وأولاده الثلاثة إلى القاهرة هربًا من الحملة، وتصل الحملة إلى القاهرة ويُهزم المماليك، وتستمر أحداث الفيلم.

اليوم السادس - 1986

التعاون الثاني بين يوسف شاهين وعبلة كامل كان فيلم "اليوم السادس"، الذي جسدت من خلاله شخصية "طبيبة"، ودارت أحداث الفيلم حول فترة انتشار وباء الكوليرا في 1947 بمدينة القاهرة، وبعض المدن المحيطة، من خلال قصة شخصية تدعى صديقة، والتي جسدتها داليدا، ويصاب ابنها الوحيد بالكوليرا، فتحاول إنقاذه، وقبل مرور مهلة الأيام الستة حيث يكون المصير الوحيد وقتئذ هو الموت، تقرر صديقة الذهاب بحفيدها إلى رشيد من أجل محاولة علاجه، ويتعاون معها في ذلك "عوكة القرداتي" الذي جسد شخصيته الفنان محسن محيي الدين.

إسكندرية كمان وكمان - 1990

فيلم "إسكندرية كمان وكمان" هو التعاون الثالث والأخير بين عبلة كامل والمخرج العالمي يوسف شاهين، وهو من ضمن الأفلام التي تناولت السيرة الذاتية للمخرج يوسف شاهين، وظهرت خلال أحداث الفيلم عبلة كامل كضيف شرف مجسدة شخصية إحدى العاملات في المتحف.