بريد الوطن.. سيناريو كورونا المستصغر

من منا يتخيل أنه من معاصرى أو من ضحايا هذا الكوفيد، الذى أربك كل حسابات أعتى الأمم التى كانت تظن أنها قادرة على أى شىء، لكنها عجزت واحتارت وكانت فى موقف المشاهد المستسلم إجباراً لرب العالمين، ومشاهدة ما ستؤول إليه الأمور، بعد أن انكشف المستور الغطاء الشفاف الذى اعتقدوا أنه ساتر للزيف الذى كانوا يعيشونه، فهذا الميكروب الذى لا يبين، والبالغ فى الصغر، يذكّرنا بالنمرود الذى حيّرته حشرة رغم امتلاكه الأرض جميعها تقريباً، ولكن فى حالتنا الآن هذا الجندى الأكثر من دقيق المرسل من قبل الله، قد طال القاصى والدانى، والكل قد ذاق الكأس، ومن الملاحظ أن الصين فقط هى التى كانت تعانى بمفردها، ثم ردّت الصاع صاعين لأمريكا ومؤيديها وسرعان ما انقلب السحر على الساحر وأصبح العالم بكل ما توصل إليه من علم يقف موقف المشاهد، إلى أن يأذن الله وتزول الغمة بإذن الله، بعد أن أصبحت كورونا نجم الشباك الأوحد، فبدلاً من أن تجنى الأموال الطائلة تجنى الأرواح، ولأول مرة تجتمع الأمم بحثاً عن مخرج من هذا المستصغر الذى لا يكاد يبين، وقانا الله إياه، وسنرى ما ستُسفر عنه من تغيّرات صعود دول للزعامة، وسقوط أخرى، وأنا أرى من بعيد أن مصر ستكون كبيرة و«قد الدنيا» بإذن الله.

د. ثابت غنام

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