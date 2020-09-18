آليات التصويت للمصريين في الخارج بانتخابات النواب "عبر البريد السريع"

تبدأ انتخابات مجلس النواب للمصريين في الخارج، المرحلة الأولى من يوم الأربعاء حتى الخميس، 21 أكتوبر حتى 23 أكتوبر، لذا فقد حرصت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على وضع آليات للتصويت للمصريين وإعلام المواطنين بالخارج بآليات المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية والدستورية، وأن هناك تنسيقًا مستمرًا بين وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والهيئة الوطنية للانتخابات.

وتعتبر وزارة الهجرة وشئون المصريين، جهة تنفيذية وليست تشريعية، فهي تقف على مسافة واحدة من جميع المشرحين المصريين بالخارج بانتخابات مجلس النواب.

ويرصد التقرير التالي آليات التصويت لانتخابات مجلس النواب للمصريين بالخارج:

• تبدأ البعثات من اليوم في تلقي الترشيحات حتى 26 سبتمبر الجاري، طبقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

* تبدأ انتخابات مجلس النواب من 21 أكتوبر المقبل إلى 23 أكتوبر.

* تم إعلان مواعيد ترشح ومشاركة المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب، المزمع إجراؤها أكتوبر المقبل.

• نشر كافة الإجراءات والدوائر والتواريخ التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات عبر الموقع الرسمي للوزارة.

• انتخابات مجلس النواب ستتم عبر البريد السريع ولابد من تسجيل البيانات بموقع الهيئة الوطنية للانتخابات حتى يستطيع الناخبون المشاركة.

• تكثيف المشاركة والترشح بانتخابات البرلمان ومشاركة المرأة في هذه الفترة هامة لأن هذه الفترة هي أزهى عصور المرأة.

• بدأت من اليوم البعثات الدبلوماسية في تلقي طلبات الترشح المصريين بالخارج لانتخابات مجلس النواب.

• 8 مقاعد بمجلس النواب الخاصة بالنواب ممثلي المصريين بالخارج، هم من يأخذون صفة مراقبة الحكومة وهم من يراقبون عمل وزارة الهجرة.

* يجري تسليم المظاريف التي تتضمن أصوات المصريين بالخارج، إلى البعثات الدبلوماسية حيث إنه يقع على عاتقها عبء كبير خلال عمليات الاقتراع.

* تعطي الدولة المساحة لجميع القوى والتيارات لكي تعمل وتتواصل مع المصريين في الداخل والخارج، وهذه القوى هي من تختار من يمثلها في القوائم التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات حتى يجري التمثيل داخل مجلس النواب الجديد.